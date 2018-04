Satiresendung „Extra 3“ kürt Ludwigshafen zur hässlichsten Stadt Deutschlands

Anzeige

Hamburg/Ludwigshafen.Die NDR-Satire-Sendung "Extra 3" hat Ludwigshafen am Mittwoch zur hässlichsten Stadt Deutschlands gekürt. In der Woche davor hatte "Extra 3" gefragt, welche Stadt hässlicher als Gießen sei - Ludwigshafen wurde daraufhin zum „Gewinner“ ernannt. Moderator Christian Ehring bezog sich dabei auf Zuschriften, die die Sendung erhalten habe. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen nahm die Platzierung locker auf: „Juhu, gewonnen! - Und wir haben uns gegen eine enorme Konkurrenz durchgesetzt. Das war nicht einfach!“ war auf der Facebook-Seite der Stadt zu lesen. Unter anderem waren auch Saarbrücken, Wuppertal, Neumünster und Radolfzell als hässlichste Stadt „nominiert“ gewesen.

„Danke, Extra 3, normalerweise sind wir immer nur in den Top Ten der Städterankings, wenn es um so langweiligen Quatsch wie Wirtschaftskraft und Bruttoinlandsprodukt geht“, teilte die Stadt weiter mit. Außerdem reagierte Ludwigshafen mit einem Seitenhieb auf den Nachbarn – in der Sendung war nämlich ein Foto von Ludwigshafen verwendet wurden, bei dem der Blick auf Mannheim gerichtet ist. „Und sorry, Mannheim – meine Stadt, dass die Extra3-Redaktion im Beitrag ausgerechnet ein Foto von Monnem verwendet hat, um unsere Hässlichkeit zu belegen.“ (kris/dls)

