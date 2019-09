Saturn ab Herbst 2020 in Rhein-Galerie

Ludwigshafen.Eine große Veränderung im Ludwigshafener Einzelhandel kündigt sich an: Der Saturn-Markt mit 40 Mitarbeitern zieht Ende nächsten Jahres vom Rathaus-Center in die benachbarte Rhein-Galerie. Wie Centermanager Christoph Keimes am Donnerstag mitteilte, soll der neue Ankermieter seinen Standort im Herbst 2020 eröffnen. „Saturn wird mit seinem umfassenden Sortiment an Unterhaltungselektronik,

...