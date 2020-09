Ludwigshafen.Bei herrlichem Spätsommerwetter haben Bewohner beim zweiten Hofflohmarkt ihre Schätze aus Keller und Schränken verkauft. Zwölf Höfe zwischen Parkinsel sowie Musiker- und Wittelsbach-Viertel beteiligten sich. Viele Besucher nutzten wegen der großen Distanzen das Auto, andere das Fahrrad und einige machten einen langen Spaziergang.

„Ich finde so einen Hofflohmarkt super. Wir haben leider keine Hofeinfahrt. Ich schlendere aber gerne über Flohmärkte und heute einfach in der Nachbarschaft, dort habe ich eine Handtasche gefunden“, freute sich Martina Werkmann-Specht am Stand in der Kurfürstenstraße. Verkäuferin Jessica Dahmen war glücklich, dass trotz Corona so viele Besucher kamen. „Die Idee finde ich genial. Gut erhaltende Kindersachen sind sehr gefragt. Es ist einfach toll, dass ich nur die Sachen aus dem Keller auf den Hof stelle und nicht ins Auto und morgens um 5 Uhr um einen Standplatz kämpfen muss“, erzählte die 43-Jährige.

In der Haydnstraße gab es auch viele Kindersachen sowie Fahrrad, Bücher, Roll- und Schlittschuhe. „Es macht Spaß, so unkompliziert vor der Haustür die Sachen anzubieten“, ergänzte Nicole Milnazik (52). Alte Leuchten, Schulranzen und sogar altes Handwerksmaterial gab es in der Schubertstraße zu kaufen. „Das ist eine gute Möglichkeit zum Verkauf“, meinte Frauke Weimar (53). In der Lenbachstraße kaufte Fritzi Ritter drei Schallplatten und fünf CDs. „Das ist praktisch, weil ich mit dem Fahrrad überall hinfahren kann“, meinte die 17-Jährige. So richtig im Grünen, hinter den Büschen im Vorgarten, bot Niklas Küher in der Otto-Dill-Straße Spielsachen, Küchengeräte und Bücher an. „Es macht einfach Spaß dabei zu sein und nichts transportieren zu müssen“, hob der 15-Jährige hervor. „Für mich als Mutter von zwei erwachsenen Söhnen war das Angebot sehr dürftig. Rund 80 Prozent des Angebots waren Kindersachen. Dafür gibt es Basare von Kirchengemeinden oder Kindergärten“, bemerkte Ulrike Hennecke (59) kritisch. „Hofflohmärkte sind gelebter Umweltschutz und sorgen für besseren Nachbarkontakte“, resümierte Organisator Jens Flammann.

