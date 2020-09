Schatzsuche im Hauseingang

Ludwigshafen.Am Waffelstand von Familie Börger in Friesenheim hat sich eine kleine Schlange gebildet. Für einen Kostenbeitrag von 50 Cent wird der Hunger auf Süßes gestillt. Während die Tochter backt, verkauft Mutter Stefanie im Hofeingang Filme, DVDs und alles, was der Haushalt hergibt. „Wir sind von Anfang an dabei“, sagt Ehemann Lars mit Blick auf den Friesenheimer Hofflohmarkt, der zum nunmehr dritten Mal stattfand – auch auf seinem Grundstück. Es war die Idee seiner Frau, die ein ähnliches Konzept anderswo gesehen und in ihr Viertel quasi „importiert“ hat. Abwechslung sei wichtig, gerade in Corona-Zeiten, und der Flohmarkt in Hof, Haus und Garage biete eine schöne Gelegenheit, „das Private zu zeigen“, weiß auch Mitorganisatorin Jenny Hoock.

Bürger sollen sich „raustrauen“

Offiziell anmelden musste sich keiner der 180 teilnehmenden Haushalte zwischen Ebertpark und BASF Tor 5, da eine Genehmigungspflicht bei Verkäufen auf dem Privatgelände nicht besteht. Ob die Fortsetzung des Formats angesichts der Pandemie überhaupt möglich sein würde, war lange Zeit diskutiert worden. Den Ausschlag für die positive Entscheidung habe letztlich der soziale Aspekt gegeben, erklärt Lars Börger. Sich „raustrauen“ und die Nachbarschaft feiern, sei in diesen Zeiten bedeutsamer denn je. „Hier leben wir!“, betonte Organisatorin Hoock einen tragenden Gedanken.

Konsequent beherzigt wurde dabei die Einhaltung der Hygieneregeln. „Mach es wie die Winkekatze!“ hieß die Losung, weswegen der asiatische Glücksbringer vielerorts präsent war, mit der Bitte an die Gäste, Abstand zu halten. Dass man es im Flohmarktgeschäft mitunter mit echten Profis zu tun hat, weiß Familie Börger: „Manch einer kommt schon eine Stunde vorher an und fragt gezielt nach Computerspielen.“

Neu eingeführt beim Flohmarkt wurde die Rubrik „Friesenheim räumt auf“, wodurch an bestimmten Orten „alles für umsonst“ zu haben war – eine Chance für Einwohner, Haus oder Garage auszumisten. Dies beförderte so manchen „Friesenheimer Schatz“ ans Tageslicht.

Ein Punkt, auf den die Organisatorinnen gesteigerten Wert legten, war das bunte Kulturangebot. So verriet ein Blick auf die Übersichtskarte, die anzusteuernden Orte für Kreatives, Kunstausstellungen und Livemusik.

Einer, der mit Begeisterung seine Musik auf die Straße brachte, ist Holger Knoblauch. Der Entertainer spielte direkt aus der Garage. „Beim Campfire Sing-Along holen wir das Lagerfeuer-Feeling nach Friesenheim“, versprach Knoblauch und präsentierte auf seiner Gitarre Evergreens von Bob Dylan bis Lynyrd Skynyrd.

Ein ungewöhnliches Erlebnis stellten die „Garteneinblicke“ dar, die mancher Grundstückseigentümer anlässlich des Hofflohmarkts gewährte. Auf diese Weise erspähte das geschulte Auge kunstvoll angelegte Ziergärten ebenso wie verwildert-romantische, grüne Oasen im Großstadtdschungel.

Anhaltender Beliebtheit bei Jung und Alt erfreuten sich Erzeugnisse aus eigener Herstellung. Bei Heidi Nagler und Tochter Eileen gab es selbstgenähte Handtaschen und Kinderbekleidung, in der Schuckertstraße bot Frank Gliemann neben typischen Flohmarkt-Produkten Honig vom Kleingartenverein am Riedsaumpark an. „Superzufrieden“ mit dem Verlauf zeigte sich Initiatorin Stefanie Börger. Vor allem von auswärts habe es mehr Besucher nach Friesenheim gezogen.

