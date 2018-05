Schau über Städtepartnerschaft

Anzeige

„Kinderleid und Kinderglück – zum Ursprung der Städtepartnerschaft Ludwigshafen-Pasadena 1948“ heißt die Sonderausstellung, die bis zum 30. Juni im Stadtmuseum zu sehen ist. Dazu gehören von den Schülern erstellte Tafeln mit Fotos, Texten sowie Zeitungsartikel, eine Dia-Show über Pasadena und ein „Carepaket“ mit Lebensmitteln.

Delegation aus Pasadena

Die Schau wird von einem Begleitprogramm im Museum flankiert. So spricht der Leiter Städtepartnerschaften und Repräsentation, Marcel Jurkat, am 6. Juni, 19 Uhr, über „Ereignisse und Ereignisreiches aus sieben Jahrzehnten Städtepartnerschaft mit Pasadena“. Mit einem bunten Abend wird der Geburtstag der Partnerschaft am 20. Juni um 19 Uhr gefeiert. Das Leben der Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg steht im Mittelpunkt eines Kinderprogramms am 27. Juni von 15.30 bis 17 Uhr – hier ist eine Anmeldung an regina.heilmann@ludwigshafen.de erforderlich. Eintritt ist kostenfrei.

Am 22. Juni besuche zudem Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck mit einer Delegation aus Pasadena die Ausstellung, kündigte Heilmann an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018