Schaulaufen der Kämpfer

Ludwigshafen.Es stehen eine Minute und 30 Sekunden auf der Uhr, als Ringrichter Jörg Milke den wuchtigen Hieben ein Ende setzt – und in Runde acht bei Vincent Feigenbutz aus Anspannung endlich Euphorie werden darf. Bereits ab der ersten Glocke hatte der 23-Jährige den Spanier Cesar Nunez fest im Griff. Doch nach einem Wirkungstreffer in Runde sieben gerät der 34-jährige Nunez so stark unter Druck, dass er sich dem neuen Champion der International Boxing Organisation (IBO) schließlich geschlagen geben muss.

Es sind Szenen, die zu einem Abend passen, den 1500 Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle als Schaulaufen der Kämpferherzen in Erinnerung behalten werden. Dabei gestaltet sich während der Box-Gala des Teams Sauerland längst nicht jedes Duell so deutlich, wie man das erwartet hätte. Schon zu Beginn bleibt die Supermittelgewicht-Hoffnung Dimitar Tilev gegen den Tschechen Rene Molik deutlich unter den Möglichkeiten und siegt nach sechs Runden zwar verdient, aber auch vermeidbar nach Punkten. Auch der Landauer Halbschwergewichtler Benjamin Gavazi beißt sich an seinem Kontrahenten Ondrej Budera regelrecht die Zähne aus, bleibt lange Zeit zu verhalten und rettet sich mit viel Mühe zu einem Sieg über die Runden. Eine ganz andere Sprache lässt Superleichtgewichtler Hadi Srour seine Fäuste sprechen und kann den Russen Evgenii Vazem zwar nicht vorzeitig niederstrecken, macht mit seinem Sieg aber deutlich, dass von ihm noch einiges zu erwarten ist.

„Vincent will an die Spitze“

Überraschungen gibt es dagegen bei den Frauen-Kämpfen. Die bereits 42-jährige Italienerin Monica Gentili beweist gegen die norwegische Sauerland-Kämpferin Katharina Thanderz über volle acht Runden hinweg Courage. Auch die 17-jährige Nachwuchshoffnung Sophie Alisch muss gegen die dynamische Außenseiterin Vanesa Caballero über die volle Distanz gehen, um sich fast schon erlöst zum Sieg zu arbeiten.

Zum ersten Mal richtig laut wird es beim Superweltergewichts-Kampf zwischen Arman Torosyan und dem Lokalmatador Ahmad Ali. Mit großem Worten hatte der in Ludwigshafen geborene Ali seinem Publikum einen „unvergesslichen Kampf“ versprochen: Im Ring gestaltete sich die Aufgabe dann doch schwieriger als gedacht. Zwar zeigte sich der 30-jährige Mannheimer auch auf Dauer flink auf den Beinen, scheiterte mit seinen Führhänden aber immer wieder an der dichten Deckung von Torosyan. Umso erleichterter war der Jung-Profi aus der Quadratestadt, dass er seine Anstrengungen mit dem Titel der Global Boxing Union (GBU) belohnen konnte, um sich künftig für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Auch für den neuen Interconti-Champion Feigenbutz geht es nach dem souveränen Sieg gegen Cesar Nunez nun um die ganz großen Duelle im internationalen Boxen. Bereits vor dem Kampf hatte Promoter Nisse Sauerland mit Duellen gegen Billy Joe Saunders oder Chris Euband Junior geliebäugelt – nach dem Sieg erklärt Manager Rainer Gottwald im „MM“-Gespräch: „Wir haben schon heute die Verhandlungen für einen Kampf von völlig neuen Dimensionen aufgenommen. Vincent will an die internationale Spitze – und da werden wir ihn hinbringen.“

Gedanken, die nicht nur Box-Expertin Regina Halmich an diesem Abend gegenüber dieser Zeitung so unterschreibt, sondern die auch Vincent Feigenbutz selbst so manifestiert. „Wir haben heute einen großen Schritt nach vorne gemacht, aber das war noch längst nicht alles“, betont der neue Weltmeister.

Auch im Kampf für seinen Sport beweist er einmal mehr Herz: „Ich habe meine Fans herausgehört, aber von einer halb leeren Halle kannst du keine Spitzen-Stimmung erwarten. Man spürt, dass die Politik diesen Sport viel zu wenig unterstützt – da muss viel mehr passieren“, wie der 23-Jährige seinen Appell klar formuliert.

