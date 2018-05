Schaulaufen zum Schluss

Anzeige

Ludwigshafen.Die Fußballamateure gehen am Wochenende in die Sommerpause. Für die fünf Ludwigshafener Teams in den höheren Spielklassen sind alle Entscheidungen gefallen. In der Verbandsliga Südwest steht der FC Arminia 03 als Meister und Aufsteiger in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, der Ludwigshafener SC als Absteiger in die Landesliga Ost fest.

Die Rheingönheimer werden deshalb ohne großen Ehrgeiz ins Auswärtsspiel morgen, 16 Uhr, beim Tabellensiebten Spvgg Waldalgesheim gehen. „Wir werden Spieler einsetzen, die in der Verbandsliga zuletzt kaum zum Zuge kamen,“ kündigt Trainer Maik Unfricht an.

LSC mit Personalsorgen

Das gilt auch für den Ludwigshafener SC, den vor dem Spiel morgen, 16 Uhr, beim Tabellenzweiten Hassia Bingen ohnehin Personalsorgen drücken. Es ist deshalb kaum anzunehmen, dass die Gartenstädter für eine Überraschung sorgen können. Die favorisierten Bingener wollen unbedingt Platz 2 und damit Relegationsspiele zur Oberliga erreichen.