Schaumburg gewinnt Berglauf

Ludwigshafen.Mehr als 240 Sportler haben sich an den drei Wettbewerben der Turngemeinde Oggersheim beteiligt, die an der Bezirksportanlage gestartet wurden. Den Berglauf über 10,6 Kilometer durch das Maudacher Bruch und auf den Michaelberg gewann Alexander Schaumburg (Wiesbaden) in einer Zeit von 40:51,7 Minuten vor Nicholas Sommer (Treff am Turm) und Norman Korff (DJK Neckarhausen). Thomas Schlohmann (TSG Maxdorf) siegte beim Halbmarathon über 21,1 Kilometer in einer Zeit von 1:17:51 Stunden vor Till Sander-Dellbrüge (TV Rodenbach). Eszter Varga von den Sandbox Warriors/Decathlon Ludwigshafen kam auf Rang drei. Die 7,5 Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke legte Eva Servatius (Schönwetter Walker) am schnellsten zurück. ott (Bild:Rittelmann)

