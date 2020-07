Schausteller fühlen sich gut unterstützt

Ludwigshafen.„Die Situation ist schlecht, aber nicht aussichtslos“, sagt Thomas Herzberger. Er ist seit mehr als 30 Jahren Schausteller und derzeit Vorsitzender des Schaustellerverbandes Pfälzer Bund Ludwigshafen Bad Dürkheim. Während eine Messe in Ludwigshafen in diesem Sommer unmöglich ist, ergeben sich in anderen Städten nach und nach Möglichkeiten für die Schausteller.

„In Ludwigshafen ist die Stadt tot“, sagt er. Die Hochstraße sei abgerissen, die Bahn fahre nicht mehr, die Ferienzeit stehe bevor und der einzige Platz, der sich für einen Markt anbieten würde, nämlich der Berliner Platz, ist „verkehrlich noch nicht wieder voll erschlossen“, wie die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (LUKOM) in einer Mitteilung formuliert. Diese stellte nun in Aussicht, dass im Herbst wieder mit einer Messe in Ludwigshafen gerechnet werden könne, die auch wirtschaftlich sinnvoll sei. „Erst im September wäre eine Veranstaltung verkehrsmäßig wieder möglich, denn dann ist auch die Stadt wieder belebt“, erklärt Herzberger.

„Es ist keineswegs so, dass sich die Stadt Ludwigshafen nicht um uns bemüht – ganz im Gegenteil. Aber angesichts der Corona-Situation sind auch ihr die Hände gebunden.“ Die Hoffnung läge jetzt auf einem Sommer ohne schnell steigende Infektionszahlen, einem Herbst mit ersten Messen – und vor allem einem Winter mit gut besuchten Weihnachtsmärkten. Die Stände müssten dann zwar weiter auseinanderstehen und der Umsatz wird nicht annähernd so hoch sein wie bisher, doch „die Menschen lieben Weihnachtsmärkte und sie gehören einfach zur Tradition dazu.“ Sollten diese jedoch abgesagt werden, sieht er sehr düstere Zeiten für sein Gewerbe: „Der Staat käme mit Corona-Hilfen nicht mehr hinterher.“ Alles in allem seien die Schausteller sehr froh darüber, in dieser Zeit in Deutschland zu sein. „Wir werden hier so gut unterstützt wie nirgends sonst.“

Pläne für die Zukunft

Manche Städte warten gar nicht erst auf den Herbst: In Mannheim etwa wird eine „Mini-Mess“ geplant, in Heidelberg dürfen vereinzelt Stände stehen (aktuell etwa am Marktplatz), in Koblenz gastiert aktuell eine Wanderkirmes.

„Ein Freund von mir war erst heute in Koblenz“, erzählt Herzberger. Daher wisse er, dass Koblenz aktuell kein Platzgeld und auch kein Geld für Strom nehme. Und auch im Südwesten denken Städte und Gemeinden über ein ähnliches Konzept nach. „Womöglich sind wir demnächst in Nürnberg.“

Andernorts wird schon die Zukunft geplant: Der Dürkheimer Wurstmarkt habe den Schaustellern, die für dieses Jahr vorgesehen waren, zum Beispiel bereits einen Platzfür 2021 garantiert. Generell sei der Umgang zwischen allen Beteiligten von Hilfsbereitschaft und Solidarität geprägt, sagt Herzberger.

