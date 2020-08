Scheiben zertrümmert

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat nachts im Hauptbahnhof gewütet und viele Scheiben eingeschlagen. Wie die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mitteilte, bot sich den Beamten in der Nacht zum Montag ein Bild der Verwüstung. Der Täter schlug am Glasschaukasten der Modelleisenbahn in der Mitte der Bahnhofshalle gegen 4 Uhr alle Scheiben ein, riss Ausstellungsstücke heraus und verteilte sie auf dem Boden. Zudem schlug er die Glasscheiben des Passbildautomaten und zwei Glastüren zu den ehemaligen öffentlichen Bahnhofstoiletten ein. Er entwendete Zeitungen des Kiosks und verstreute sie im Bahnhof. Vor dem Gebäude wurden Blumentöpfe umgestoßen und der Inhalt verteilt. Ferner schlug der Mann an mehreren Fahrzeugen die Scheiben ein und zerstörte Gegenstände an einer Gaststätte.

Dank Videoaufzeichnungen konnte die Bundespolizei einen Tatverdächtigen im Alter von etwa 50 Jahren feststellen. Das Tatmotiv ist noch unklar. Der Schaden werde auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage. ott

