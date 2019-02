Schilfgras in Flammen

Die Flammen verbreiteten sich schnell auf dem trockenen Feld. © pol

Ludwigshafen.Ein Flächenbrand auf einem Schilfgrasfeld im Oggersheimer Mittelgraben hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde das Feuer den Beamten am Montag gegen 17.50 Uhr gemeldet. Als die Ordnungshüter an der besagten Stelle eintrafen, stand bereits eine Fläche von rund 100 mal 100 Metern in Flammen. Die Ludwigshafener Feuerwehr konnte den Brand dennoch schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen hatten zuvor zwei Kinder oder Jugendliche am Brandort beobachtet, wie diese ein Gebüsch anzündeten und dann verschwanden. Hinweise unter der Telefonnummer 0621/963-24 03. jei

