Schlägerei angezettelt

Ludwigshafen.An einer Schlägerei in der Unterführung von der Pasadenaallee zum Hauptbahnhof haben sich fünf Personen beteiligt. Nach Polizeiangaben von gestern war ein 16-Jähriger am Mittwoch gegen 22 Uhr mit zwei unbekannten Männern unterwegs, als sie auf einen 31-Jährigen und einen 54-Jährigen trafen. Der 16-Jährige bezeichnete die beiden als schwul und machte sich über deren Äußeres lustig. Im Verlauf des Streits schlug er plötzlich auf den 31-Jährigen ein. Die beiden unbekannten Begleiter des jungen Mannes mischten mit. Der 54-Jährige wurde beim Versuch, seinem Freund zu helfen, ebenfalls attackiert. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Unbekannten. Der 16-Jährige erlitt eine Verletzung an der Stirn, der 31-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf.

Hinweise erbeten

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018