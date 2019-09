Schlägerei in Diskothek

Ludwigshafen.Bei einer Schlägerei in einer Diskothek in der Innenstadt sind am Sonntagfrüh mehrere Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war es gegen 4.50 Uhr in einem der Räume zu einer Auseinandersetzung gekommen. Auch wenn die Personen im Alter von 25 bis 35 Jahren zwischenzeitlich getrennt wurden, eskalierte wieder die Situation. Unter anderem schlug ein 31-jähriger Mann aus Hildesheim einem bisher unbekannten Mann ins Gesicht. Daraufhin attackierte ein 25-jähriger Mann aus Eisenberg den 31-Jährigen und traf ihn ebenfalls im Gesicht. Ein Gerangel zwischen mindestens fünf Menschen folgte danach. Dabei schlug ein 28-jähriger Ludwigshafener einem 35-jährigen Mutterstadter ins Gesicht. Ein 28-jähriger Mann aus Edingen-Neckarhausen wurde zu Boden gerissen.

Bei einigen Beteiligten konnten sichtbare Verletzungen festgestellt werden, und andere klagten über Schmerzen nach der Prügelei. Die Beamten erteilten allen einen Platzverweis.

Bei einem weiteren Streit in einer anderen Diskothek hat ein betrunkener 21-Jähriger, der offensichtlich unter Rauschgifteinfluss stand, am Samstag gegen 4.25 Uhr mehrere Polizisten beleidigt und wurde aggressiv. Er kam in eine psychiatrische Klinik. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019