Schlägerei mit mehreren Personen

Ludwigshafen.Aus bislang ungeklärten Gründen sind auf dem Berliner Platz sechs bis sieben Personen in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt worden. Nach Polizeiangaben von gestern meldeten Zeugen die Schlägerei am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Unruhestifter bereits geflüchtet. Lediglich ein 28-Jähriger, der zufällig in die Prügelei hineingeraten war, hielt sich noch auf dem Platz auf. Er hatte mehrere Prellungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei den beteiligten Personen soll es sich um Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren gehandelt haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-21 22. jei