Schlägerei nach Feier

Ludwigshafen.Eine Tracht Prügel und eine Verkehrskontrolle samt Führerscheinentzug haben einen 27-Jährigen unverhofft in die Obhut der Polizei geführt. Wie die Polizei gestern mitteilte, geriet der Mann am Samstagabend während einer Feier im Julius-Hetterich-Saal im Stadtteil Maudach in einen Streit zwischen mehreren Personen. Ein Unbekannter trat ihm dabei in den Unterleib und flüchtete. Ein weiterer, ebenfalls unerkannt entkommener Täter schlug einem 30-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf und fügte ihm eine Platzwunde zu.

Der Rettungsdienst versorgte die Opfer vor Ort. Während der anschließenden Fahndung auf der Kreisstraße 13 stoppte die Polizei einen Bekannten des 27-Jährigen. Dieser 23 Jahre alte Mann war ohne Führerschein unterwegs und durfte nicht weiterfahren. Das zuvor getretene Opfer passierte ebenfalls die Kontrolle und zeigte sich solidarisch mit seinem Freund. Allerdings war der 27-Jährige mittlerweile stark angetrunken, weshalb ihm die Beamten die Fahrerlaubnis entzogen. Beiden Männern droht ein Strafverfahren. Zeugen, die den Streit im Julius-Hetterich-Saal beobachten konnten, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0621/9 63 21 22 zu melden. hhf

