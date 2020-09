Schlägerei nach Fußballspiel

Ludwigshafen.Ein verbaler Streit ist nach einem Fußballspiel in Maudach eskaliert und in eine Massenschlägerei ausgeartet, an der sich etwa 20 bis 30 Menschen beteiligt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erhitzten sich die Gemüter am Sonntag gegen 18 Uhr auf einem Fußballplatz am Unteren Grasweg. Nach Abpfiff des Spiels in der A-Klasse zwischen Alemannia Maudach und KSV Amed Ludwigshafen, das mit 3:3 endete, mündete ein anfänglicher Disput in einer Prügelei. Beim Eintreffen der Polizei, die mit mehreren Streifenwagen ausrückte, war die Auseinandersetzung indes bereits beendet. Ein 28-Jähriger wurde leicht verletzt.

Nach Behördenangaben ist unklar, ob sich vor allem Zuschauer oder Spieler prügelten. Über den Hintergrund des Streits haben die Beamten noch keine Anhaltspunkte, wie ein Pressesprecher auf Nachfrage erklärte. Die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise unter Tel. 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020