Schlägerei zwischen zwei Fußballmannschaften – Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Verbale Streitigkeiten zwischen zwei Fußballmannschaften auf einem Fußballplatz in der Straße „Unterer Grasweg“ in Ludwigshafen sind in eine Schlägerei ausgeartet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren an der Auseinandersetzung nach Spielausgang am Sonntag, gegen 18 Uhr, 20 bis 30 Personen beteiligt. Beim Eintreffen der Beamten war die Schlägerei bereits beendet. Ein 28-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun den Auslöser der Auseinandersetzung und bittet unter der Rufnummer 0621/963-21 22 um Zeugenhinweise.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020