Schlagercafé und Vortrag

Ludwigshafen.Ein abwechslungsreiches Programm mit Führung, Vortrag und Schlagercafé bietet das Stadtmuseum am Samstag, 27. Juli, zum Ende der Foto-Ausstellung über die 1950er Jahre an. Leiterin Regina Heilmann erläutert bei einer Führung um 14 Uhr die Bilder, die die Friesenheimerin Annedore Rieder vom schwierigen Alltag in Ludwigshafen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs machte. Der stellvertretende Leiter des Stadtarchivs, Klaus-Jürgen Becker, spricht ab 15 Uhr über den Wiederaufbau der Stadt. Dabei illustriert er den Vortrag mit zahlreichen Bildern über die Zeit vom Weltkriegsende bis Mitte der 1950er Jahre – und erläutert die Epoche aus politischer und sozialer Sicht.

Danach können sich die Besucher mit dem Musikexperten Roland Koch im Schlagercafé auf eine musikalische Zeitreise begeben – mit Kaffee, Bowle mit und ohne Alkohol sowie kleinen Häppchen. Ab 16.30 Uhr legt Koch im Stadtmuseum (Rathaus-Center, erstes Obergeschoss) beliebte Schlager der 1950er und frühen 1960er Jahre auf.

Eine Besonderheit sind die Bilder von Annedore Rieder deswegen, weil sie bei den Aufnahmen mit der Rolleikamera die Menschen, die sie abgelichtet hat, nie direkt anschaute. Viele Fotos entstanden deshalb in einem unbeobachteten Moment – mit viel Einfühlungsvermögen und Diskretion. Für Getränke und Speisen sind Spenden erbeten, ansonsten ist der Eintritt im Stadtmuseum am gesamten Nachmittag frei. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019