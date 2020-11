Schlagzeuger Erwin Ditzner filmt und vertont Hochstraßen-Abriss

Ludwigshafen.Den Abriss der Ludwigshafener Hochstraße hat der bekannte Schlagzeuger Erwin Ditzner gefilmt und vertont. Herausgekommen ist ein 2.56-Minuten-langes Musikvideo mit dem Titel „Corona XIII - "South Bridge" 2020“, das der Musiker am Dienstag, 10. November, auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht hat.

Zu sehen sind die großen Baggerzangen, die sich Stück für Stück durch den harten Beton der Hochstraße Süd nagen. Untermalt sind die Szenen mit psychedelischen Schlagzeug- und Gitarrenklängen.

Ditzner schreibt zu dem Video, dass John King aus New York City die Gitarre spielt. King sei „vielen als Komponist verschiedener Ballettwerke in Zusammenarbeit mit Kevin O’Day am Nationaltheater Mannheim bekannt“.

Entstanden ist das Video in seiner Reihe „Corona Homeoffice“. Ditzner dazu: „Wie schon im Frühjahr 2020 vertreibe ich mir die Zeit mit dem Filmen, Vertonen und Schneiden vieler Filmsequenzen. Gerade eben ist eine Kurzdokumentation zum Abriss der Südbrücke in LU entstanden. Gefilmt habe ich die Szenen schon im Sommer aber sie jetzt erst bearbeiten können“.

Hier der Beitrag auf Youtube:

