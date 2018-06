Schmerzliches Gedenken

Anzeige

Ludwigshafen.Das Erinnern fällt schwer. Auch nach zehn Jahren. Neun Menschen starben am Danziger Platz in Ludwigshafen: vier Frauen und fünf Kinder. Dutzende kämpften in dichten Rauschschwaden ums nackte Überleben. Danach die Verdächtigungen, maßgeblich von türkischen Medien gestreut, dass die Einsatzkräfte angeblich nicht rechtzeitig und engagiert geholfen hätten. Und schließlich die bis heute ungeklärte Frage nach Ursache und Schuld für den größten Wohnhausbrand in Ludwigshafen nach dem Zweiten Weltkrieg. Morgen jährt sich der Tag der Katastrophe zum zehnten Mal. Ein Tag des schmerzlichen Gedenkens.

„Ich habe den traurigen Eindruck, dass es auch in der türkischen Gemeinde kein großes Thema ist“, bedauert Ihsan Altindasoglu, Vorsitzender der türkischen Gemeinde Rheinland-Pfalz. Die Familien der Opfer wollen nicht öffentlich darüber reden, sondern lieber still gedenken. Auch andere aus dem Umfeld äußern sich ausgesprochen zurückhaltend. „Aus Angst, etwas Falsches zu sagen“, mutmaßt Altindasoglu. Er selbst war damals als 26-jähriger junger Mann ebenfalls vor Ort, hat die Rettungsaktionen direkt verfolgt.

Nach zwei Minuten Hilfe vor Ort

Es ist Fasnachtssonntag 2008. Der Umzug ist gerade in der Nähe des von türkischen Bürgern bewohnten Hauses vorbeigezogen, als das Feuer um 16.24 Uhr bemerkt wird. Nur zwei Minuten nach dem Notruf sind die ersten Feuerwehrleute vor Ort. Die Polizeibeamten, die eben noch den Fasnachtszug begleitet haben, stürmen als erste ins Haus, um die Menschen zu retten. Viel Zeit bleibt ihnen nicht: Das Feuer, das an der Kellertreppe seinen Anfang nimmt, zerstört die Treppe bis nach oben in Minutenschnelle. Dramatische Szenen spielen sich ab: Ein Vater küsst sein Baby auf die Stirn und lässt es aus dem dritten Stock fallen. Das Kind überlebt, ein Polizeibeamter fängt es auf. Erwachsene balancieren in Todesangst auf dem Fenstersims, springen in die Tiefe, zum Teil noch bevor die Luftkissen komplett aufgepumpt sind. Selbst den erfahrensten Lebensrettern gehen diese schrecklichen Bilder monatelang nicht aus dem Kopf.