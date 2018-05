Schmuck entwendet

Anzeige

Ludwigshafen.Bei einem Einbruch in Oppau haben Unbekannte Schmuck gestohlen, aus einem Haus in Edigheim ließen sie Laptop und Pfandflaschen mitgehen. Wie die Polizei gestern mitteilte, brachen die Täter am Donnerstag zwischen 13.25 und 18.10 Uhr in ein Haus in der Bauhausstraße ein, indem sie den Rollladen an der Terrassentür hochschoben und diese aufhebelten. Sie durchwühlten mehrere Räume. Der genaue Schaden steht noch nicht fest. Über ein offen stehendes Fenster sind Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Donnerstag, 22 Uhr, in ein Haus in der Rüdigerstraße gelangt.

Bei einer Shisha-Bar in der Heinigstraße hebelten Einbrecher am Donnerstag gegen 3.15 Uhr das Fenster auf und brachen drei Spielautomaten auf. In einer Kleingartenanlage In den Neugärten entwendete ein Unbekannter aus einem Wohnanhänger unter anderem eine LED-Lichtleiste, einen leeren Bierkasten und 20 Pfandflaschen. Danach trat er die Tür ein und richtete einen Schaden von rund 500 Euro an. In einer Kleingartenanlage in der Neuwiesenstraße ließ ein Einbrecher etwa 20 PET-Flaschen mitgehen. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-27 73. ott