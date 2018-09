Schmuck und Geschirr entwendet

Ludwigshafen.Einbrecher haben aus einer Wohnung an der Rheinpromenade unter anderem Geschirr und Schmuck gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren die Täter in der Zeit zwischen dem 1. und 10. September eingestiegen. Sie hatten die Wohnungstür aufgebrochen und die Räume durchwühlt. Über die Höhe des Schadens wurden keine Angaben gemacht. In die Kindertagesstätte in der Uhlandstraße sind Unbekannte im Verlauf des Wochenendes eingebrochen, indem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Was entwendet wurde, ist unklar. In einem Laden in der Hartmannstraße ließen Einbrecher einen Rucksack mitgehen. Sie hatten in der Nacht zum Montag ein Fenster im Hof gewaltsam geöffnet. Hinweise erbittet die Kripo unter der Telefonnummer 0621/963-27 73. ott

