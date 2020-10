Schmuckplatten vom Hauptfriedhof gestohlen

Ludwigshafen.Unbekannte haben in Ludwigshafen insgesamt drei Schmuckplatten aus Bronze vom Hauptfriedhof gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stehen die Beamten noch am Anfang ihrer Ermittlungen. Derzeit geht sie jedoch davon aus, dass die Platten in der Zeit von Monatsanfang bis zum 14. Oktober gestohlen wurden. Auch der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0621 963 2222 entgegen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020