Schneewittchen und ein Zwerg in Vegas

Ludwigshafen.Im Kulturzentrum „dasHaus“ wehte drei Tage lang Theaterluft – beim Schultheatercamp, das am Freitag endete. Insgesamt acht Gruppen aus Schulklassen und Freizeitvereinen konnten sich mit ihren Theaterstücken beteiligen. Dabei mussten die Stücke nicht vollständig sein – eine Szene genügte für die Teilnahme.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Erfahrungsaustausch zwischen den Gruppen. „Die Schultheaterwoche gab es schon lange zuvor. Sie wurde zu einem mehrmonatigen Projekt umgewandelt“, sagte Monika Schill, Leiterin des Kulturbüros und des Festivals. Während der Probephase seien die Kinder und Jugendlichen von Theaterprofis begleitet worden: von Schauspielern, Theaterpädagogen und Regisseuren. „Wir kooperieren auch mit dem AdRem Jugendtheater und machen Nachgespräche zu den Stücken.“ Schill zeigte sich erfreut über die hohe Qualität der Stücke und die Spielfreude.

Groß und Klein lernen zusammen

Die anderen Gruppen, die nicht spielten, bildeten das Publikum. Und das taten sie sehr engagiert, sagte Schill. Die Grundschüler hätten interessiert den Größeren zugeschaut und Fragen gestellt. Doch auch die Größeren seien den Kleinen gegenüber aufmerksam gewesen.

Im Saal des Kulturzentrums fanden im Wechsel Proben und Aufführungen statt. „Wie lange probt ihr?“, fragte ein Kind aus dem Publikum nach der Aufführung von „Die sieben Zwerge“ der Jugendfreizeitstätte Ruchheim. „Erst anderthalb Wochen“, antwortete Nadine Schreier, die das Stück selbst geschrieben hatte. Die Erzieherin, die bei der Jugendfreizeitstätte arbeitet, hatte die Handlung von Schneewittchen weitergesponnen. „Die Geschichte zeigt, was aus den Zwergen wird. Sie arbeiten in der Firma des raffgierigen Schneewittchen und werden ausgebeutet. Doch sie schließen sich zusammen, lehnen sich auf, kündigen und verwirklichen ihre Träume.“ Bei allen gehe das gut, doch einer versuche in Las Vegas sein Glück und scheitere. Schließlich werde er von der Polizei bei der Mitnahme weggeworfener Lebensmittel erwischt, schilderte Schreier ihre Version des Märchens, das einige Probleme der heutigen Zeit aufgreift.

Ein Stück, viele Sprachen

Mit dem Thema Sprache befasste sich die Klasse 4e der Erich-Kästner-Grundschule. In der Klasse werden 14 verschiedene Sprachen gesprochen. Das Stück zeigte, was es bedeutet, eine andere Sprache nicht zu verstehen. Beim Einkaufen, im Museum oder in der Schule – überall lauern Missverständnisse. Im Laufe des Stückes tauchten jedoch Worte auf, die sich die anderen Kinder gut merken konnten. Auch im Publikum gab es kleine Zuschauer, die ihre eigene Sprache auf der Bühne wiedererkannten. An den Originaltext von „Ein Sommernachtstraum“ wagte sich die Theater-AG des Max-Planck-Gymnasiums und machte daraus „Pucks Probe“, während der DS-Kurs 12/1 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums den „Idomeneus“ nach Roland Schimmelpfennig in chorischer Sprache erzählte.

Sponsoren fördern Projekt

Über die Gruppen hinweg entstand beim Schultheatercamp ein künstlerischer Diskurs. Die Gruppen erhielten einen Gutschein für 500 Euro von der Krankenkasse BBK Pfalz als Unterstützung für ihre Projekte. Auch andere Sponsoren zeigten sich großzügig. Das Ziel ist die Förderung der Theaterszene.

