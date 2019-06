Schneid wird Stellvertreterin

Ludwigshafen.Die Landtagsabgeordnete Marion Schneid (Bild) aus Ludwigshafen ist in den Fraktionsvorstand der rheinland-pfälzischen CDU gewählt worden. Wie die Partei mitteilte, ist Schneid eine von sechs Stellvertreterinnen des Fraktionschefs Christian Baldauf. Die Ludwigshafener Parteifreunde gratulierten Schneid. „Ich freue mich, dass sie jetzt auch im Landtag an vorderster Front steht“, sagte Fraktionschef Peter Uebel. „Mit ihr zusammen gelingt es uns, dass Stadtthemen auch in Mainz Gehör finden.“ jei (Bild: ott)

