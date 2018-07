Schneider führt durch Gartenstadt

Anzeige

Durch die Gartenstadt führt Ortsvorsteher Klaus Schneider Besucher am Freitag, 18. Juni. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe "Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil" des Marketing-Vereins. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Ortsvorsteher-Büro, Königsbacher Straße 14. Schneider erzählt Historisches über Gebäude, Straßen und Plätze, zeigt alte Baudenkmäler, darunter Roter und Grüner Hof, die ehemalige Station des "Bimm-Bamm-Bähnels" oder Wohngebäude in der Urzelle der Gartenstadt, in der Wachenheimer Straße. Nach der Führung ist ein geselliger Abschluss geplant. bur