Schneider strebt fünfte Amtszeit an

Ludwigshafen.Der Ortsvorsteher der Gartenstadt, Klaus Schneider (Bild), kandidiert für eine fünfte Amtszeit bei der Kommunalwahl 2019. Die Gremien der CDU-Ortsverbände Niederfeld und Gartenstadt schlugen den 74-Jährigen einstimmig vor. „Meine Arbeit macht mir auch nach so vielen Jahren Spaß und hält mich jung“, sagt der ehemalige Chemielaborant, der seit fast 20 Jahren Ortsvorsteher und in vielen Vereinen aktiv ist. In der Gartenstadt gebe es im Großen und Ganzen ein gutes Miteinander. „Dies zu erhalten und weiter zu fördern, ist mir ein wichtiges Anliegen“, so Schneider. Seine offizielle Nominierung soll Ende November erfolgen. ott (Bild: CDU)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018