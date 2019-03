„Schnelle Lösungen für Schulen“

Ludwigshafen.Eine bessere Stadt für alle – dies ist der zentrale Aspekt beim Kommunalwahlprogramm der Grünen, das eine Mitgliederversammlung einstimmig verabschiedete. Dabei kritisierte Stadträtin Monika Kleinschnitger, dass 15 Prozent der Jugendlichen ohne Abschluss die Schule verlassen. „Das sind verpasste Zukunftschancen.“ Es gebe auch zu viele arme Kinder in Ludwigshafen. „Der Mangel an Kitaplätzen sorgt jetzt schon für ungleiche Chancen – der Zustand vieler Schulen ist beschämend. Hier brauchen wir schnellere Lösungen.“

Verkehrberuhigung in Innenstadt

Spitzenkandidat und Vorstandssprecher Raik Dreher forderte ein grüneres und offeneres Ludwigshafen sowie eine vorhabenbezogene Sozialquote beim Wohnungsbau. Frauen- und Integrationspolitik sind weitere Schwerpunkt im Programm. „Es gibt ein paar schmerzhafte Lücken in dieser Stadt, die wir schließen möchten. So gibt es beispielsweise für Opfer von sexueller Gewalt bisher keine Möglichkeit für eine anonyme Untersuchung und Beweissicherung“, erklärt Vorstandssprecherin Petra Mazreku. Bei der Wirtschaftspolitik würden weibliche Existenzgründungen bisher lediglich „mitgedacht“, aber nicht zielgruppenorientiert gefördert, wie es in anderen Kommunen bereits erfolgreich geschehe.

Zudem fordern die Grünen eine echte Verkehrwende angesichts der Hochstraßenprojekte. Dazu zähle eine flächendeckende Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, mehr Carsharing-Angebote und eine deutliche Aufwertung des Fuß- und Radverkehrs. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019