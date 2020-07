Schnitzeljagd und Gaukler-Kunststücke

Ludwigshafen.Im Jahr 2020 ist alles anders, dies gilt auch für die Stadtranderholung, die mit rund 800 Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren jeden Sommer auf dem Gelände der Großen Blies stattfindet. Wegen Corona wurde das Angebot nun reduziert auf 430 Plätze und verteilt auf kleinere Gruppen in den Stadtteilen. Anmelden konnten sich nur Eltern, die auf die Betreuung dringend angewiesen sind. Improvisation war angesagt, es wurden Vereine und freie Träger angesprochen, um eine Gruppe mit bis zu 15 Kindern für zwei Wochen zu betreuen – mit kindgerechtem Programm und Verpflegung, wie in den Vorjahren, nur in kleinerem Rahmen. Ein Hygienekonzept gibt es natürlich auch, die Gruppen dürfen sich untereinander nicht mischen.

In Maudach gibt es zwei Angebote in zwei zeitlichen Abschnitten, eines davon kommt von den Wald- und Wiesenfreunden 2010, die die Räume des SV Maudach nutzen dürfen. „Schon Ende April mussten wir die Stadtranderholung absagen wegen der Zuschlagsfristen für Zelte und Container, die wir an der Großen Blies gebraucht hätten. Parallel dazu haben wir mit großer Anstrengung ein Alternativangebot entwickelt, um den hoch belasteten Familien eine Betreuung anbieten zu können“, sagt Sabine Heiligenthal, Leiterin des Bereichs Jugendförderung. „Es gab ein tolles Miteinander zwischen der Kommune, den Vereinen und den freien Trägern.“

Von den 430 möglichen Plätzen wurden 320 belegt von Familien, die eine Notbetreuung brauchten, wenn zum Beispiel ein Elternteil alleinerziehend ist und den Urlaub schon aufgebraucht hat. Die restlichen Plätze konnten an die Blies-Stammbesucher vergeben werden.

Das diesjährige Motto trägt nicht etwa „Corona“ im Namen, sondern heißt „Natürlich LU“, weil Erfahrungen in der Natur mit zum Programm gehören. Und auch das Gelände an der Großen Blies ist nicht völlig verlassen. Dort hat Christiane Ritscher, die Leiterin der Stadtranderholung, eine Basis-Station eingerichtet, zu der die kleineren Gruppen aus den Stadtteilen einen Ausflug machen dürfen.

TWL und BASF als Sponsoren

In Maudach bieten die Wald- und Wiesenfreunde den Kindern ein vielseitiges Programm, denn der Verein, der erst zehn Jahre alt ist, ist nicht auf eine bestimmte Sparte festgelegt. „Wir bieten Basteln, Bienenhotel bauen, Waldspaziergang mit Pflanzensuche und eine Schnitzeljagd“, sagt Oliver Mark, erster Vorsitzender. Oliver und Katja Mark haben sofort zugesagt, als die Stadt wegen des Ferienangebots auf sie zukam. „Wir brauchten aber einen Ort“, so Mark, denn ein Vereinsheim gibt es nicht.

Der SV Maudach stellte schließlich Räume und Sportplatz zur Verfügung, damit die Kinder zum Beispiel mit dem Gaukler Timelino Kunststücke ausprobieren können. Aber einfach den Ball schnappen und Fußballspielen ist auch möglich. Gesponsert wird das Programm von der TWL und der BASF. kge

