Schnuppern bei 40 Kursen

Ludwigshafen.Die Besucher können unter anderem ein eigenes Schmuckstück fertigen, bei Yoga entspannen oder sich etwas Leckeres in der Lehrküche zubereiten. Viele Möglichkeiten bietet die lange Nacht der Volkshochschule (VHS) am Freitag, 20. September, ab 18 Uhr. In mehr als 40 Kurse können die Besucher reinschnuppern. Sie erhalten auch einen Einblick in die Welt der Kalligrafie, können an einem Trommelworkshop teilnehmen oder sich über Künstliche Intelligenz informieren. Wer danach noch nicht ausgepowert ist, kann sich etwa beim „Bauch-Beine-Po-Training“ verausgaben. Zum Ausklang lädt die Volkshochschule in die „Jazzlounge“ im Vortragssaal. Das Tobias Frohnhöfer Quartett mit Saxofon, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug spielt bekannte Werke.

Sozialdezernentin Beate Steeg eröffnet die Veranstaltung im Bürgerhof mit VHS-Leiterin Stefanie Indefrey. Danach stellt die Improtheatergruppe „Wer, wenn nicht 4“ das Abendprogramm vor. Bundesweit öffnen rund 400 Volkshochschulen am Freitag ihre Türen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019