Schnupperstunden für Kinderkurse

Ludwigshafen.An der städtischen Musikschule am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz starten im November neue Kurse für Kinder von vier bis fünf Jahren in sechs Stadtteilen.

Dazu gibt es Schnupperstunden für Kinder und Eltern. Angeboten werden alle Schnupperstunden im Ballettsaal der Musikschule für die Eltern-Kind-Gruppe am Dienstag, 22. September, um 15 Uhr, für die Musikalische Früherziehung für den Kurs in der Karl-Kreuter-Schule am Dienstag, 29. September, um 15 Uhr, und für alle anderen Kurse der Musikalischen Früherziehung am Samstag, 26. September, jeweils um 15, 15.45 und 16.30 Uhr. Wegen der Regeln zur Coronapandemie ist die Teilnahme nur nach voriger Anmeldung unter Telefon 0621/ 504-25 65 möglich. ott

