Schokolade und Desinfektionsmittel

Ludwigshafen.Die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte ist ein Ort für Kinder und Jugendliche in Trägerschaft der Katholischen Gesamtkirchengemeinde. Hier ging es vor Nikolaus hoch her. Betrat man das Haus, fiel einem sofort ein Tisch auf, auf dem sich Lebkuchen stapelten. Es wurden 250 Tüten für Bedürftige gepackt, darin enthalten: Schoko-Nikoläuse, Lebkuchen, Obst und Nüsse, aber auch Desinfektionsmittel, Masken und Taschentücher. „Eine Corona-konforme Nikolaustüte“, sagte Beate Czodrowski, Leiterin des Caritas-Zentrums Ludwigshafen.

Die Aktion findet statt in Kooperation der Caritas und des katholischen Dekanats. Während der Corona-Zeit wurden bereits an Ostern Tüten mit Lebensmitteln verteilt. Schließlich startete die Caritas-Aktion „Orte des Teilens“ an St. Martin mit dem Motto „Wärme teilen“. Es folgte eine Aktion mit 400 Tüten in der Woche des Namenstages der St. Elisabeth (19. November), der Patronin der Caritas. Schließlich endet die Aktion mit dem Nikolaustag mit dem Motto „Freude teilen“.

Die Dinge, die Freude bringen, werden verteilt über die katholischen Kitas, den Kinderschutzdienst, die Albert-Schweitzer-Schule und das Caritas-Zentrum. „Wir haben bei Aktion Mensch Corona-Soforthilfe beantragt, darüber finanzieren wir die Hilfsaktion“, so Czodrowski. Da viele helfende Hände gebraucht wurden, startete man einen Aufruf in den Pfarreien. Nun packen 13 Ehrenamtliche Tüten zusammen mit dem Nikolaus, alias Andreas Massion, Hausleiter der Freizeitstätte. „Ich bin ganz stolz, dass wir das so gut hinbekommen haben. Es ist ein Zeichen, dass wir Menschen unterstützen, die Hilfe nötig haben. Wir machen keine Ausgabe-Aktion, sondern leiten die Tüten an Bezugspersonen weiter, die nah an den Leuten dran sind“, sagte Massion.

Dem Bedarf angepasst

Bei früheren Aktionen seien die Leute zwar spendabel gewesen und hätten Lebensmittel vorbeigebracht, doch mit Spenden könne man alles besser kanalisieren, so dass die Nikolaustüten alle einheitlich und dem Bedarf angepasst sind. Ab diesem Montag ist es so weit, die Tüten landen bei den Menschen, die sich bestimmt darüber freuen werden.

„Ich helfe mit, weil ich finde, dass es eine gute Sache ist“, sagte Schülerin Sonja Bayer, die dem Nikolaus half, die Tüten zu packen. Es handelt sich dabei um eine einmalige Aktion im Rahmen des Corona-Jahres.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020