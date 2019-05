Schon 344 Teilnehmer gemeldet

Ludwigshafen.Wer noch einen Startplatz für den Ludwigshafener Insellauf im Stadtpark am 23. August ergattern möchte, sollte sich sputen, denn bislang sind bereits 86 Staffeln mit 344 Teilnehmern gemeldet. Und die Teilnehmergrenze liegt wie in den vergangenen Jahren bei 120 Staffeln mit 480 Sportlern. Den Wettbewerb auf der Parkinsel richtet erneut der Ludwigshafener Lauf-Club im Rahmen des Hafenfests am Luitpoldhafen aus.

Da bei großen Veranstaltungen Müll produziert wird, möchte der Verein mit gutem Beispiel vorangehen und schrittweise den Wettbewerb umweltfreundlicher gestalten, sagt Pressesprecherin Saskia Helfenfinger-Jeck. Der Club bittet die Teilnehmer, die öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen. Der Fußweg von der Bushaltestelle bis zum Start beträgt gerade 200 Meter.

Zudem will der Veranstalter beim Geschirr schrittweise umstellen. Vorhandene Becher und Teller aus Kunststoff werden noch verbraucht, aber auch neues Geschirr , aus nachhaltigen Materialien eingeführt. Läufer können zudem ihre eigenen Becher mitbringen und diese an der Verpflegungsstelle auffüllen. Um die durch die Veranstaltung entstandenen Emissionen zu kompensieren, wird der Verein im Stadtpark einen Baum pflanzen.

Änderung wegen Filmfestivals

Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (SPD) schickt als Schirmherrin der Veranstaltung die Läufer um 17.30 Uhr vom Parkplatz an der Pegeluhr auf die Strecke. Im vergangenen Jahr musste die Route wegen der Terminkollision mit dem Festival des Deutschen Films geändert werden. Anstatt einer großen werden seitdem zwei kleinere Runden gelaufen – wobei es bei einer Gesamtlänge von vier Kilometern pro Teilnehmer bleibt.

Die neue Streckenführung stieß nach Angaben des Vereins durchweg auf positive Resonanz. Kurzweilig, abwechslungsreich, stimmungsvoll, so lauteten die Rückmeldungen. Vor allem die Verpflegungsstelle bei Kilometer zwei habe sich als Stimmungsnest entpuppt. Die Strecke verläuft über Parkwege und Asphalt, ist topfeben und schnell.

„Der Teamgedanke und der Spaß am Sport sollen bei allen Sportlern im Mittelpunkt stehen“, unterstreicht Helfenfinger-Jeck. Der Gelegenheitsläufer ist beim Insellauf ebenso willkommen wie der ambitionierte Wettkämpfer.

Thomas Götz, Sportbeauftragter des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, hat schon ordentlich die Werbetrommel gerührt. Deshalb werden rund ein Dutzend Polizei-Staffeln am 23. August an der Startlinie stehen. Damit könnte sich eine Staffel der Polizei auch in diesem Jahr wieder den Sonderpreis für die Rettungs- und Einsatzkräfte sichern.

In den vergangenen drei Jahren war der Insellauf, der von der BKK Pfalz und vom zahnmedizinischen Versorgungszentrum Dr. Rossa & Partner unterstützt wird, bereits Wochen zuvor ausgebucht. Bei 120 Staffeln ist aber wieder Schluss, denn der familiäre Charakter der Veranstaltung soll beibehalten werden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019