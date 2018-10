Schränke durchwühlt

Ludwigshafen.Unbekannte sind in das Hauptgebäude des Technischen Hilfswerks (THW) in der Ignaz-Büttner-Straße eingedrungen und haben mehrere Schränke aufgebrochen. Was die Täter entwendeten, steht nach Polizeiangaben von gestern noch nicht fest. Unklar ist deshalb auch die Schadenshöhe. Die Einbrecher hatten sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, Zutritt zum Gelände verschafft. Zunächst wollten sie wohl einen Kranwagen stehlen. Sie schlugen die Scheibe ein, schafften es aber nicht, das Fahrzeug zu starten. Danach brachen sie in das Hauptgebäude ein. Am Wochenende wurden auch Einbrüche in zwei Kindertagesstätten gemeldet. In der Einrichtung in der Benckiserstraße stahlen die Täter in der Nacht zum Sonntag einen Computer. Aus der Kita in der Ludwig-Bertram-Straße ließen die Einbrecher einen Wasserkocher, eine Kaffeemaschine und Lebensmittel mit gehen. In einem leerstehenden Haus in der Edigheimer Straße montierten die Täter die Badarmaturen im Badezimmer ab. Dies wurde am Sonntag entdeckt.

In die Flucht geschlagen

Eine 63-jährige Mieterin hat indes in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Nach Polizeiangaben drang der Unbekannte am Montag gegen 11 Uhr die Wohnung ein, nachdem er ein gekipptes Fenster geöffnet hatte. Als er dort auf die 63-Jährige traf, flüchtete er ohne Beute durch das Fenster. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hat kurze schwarze Haare. Gescheitert ist auch ein Einbruch am Sonntag in eine Wohnung in der Wittelsbachstraße. Es gelang den Tätern nicht, die Tür aufzubrechen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018