Schreibwerkstatt für junge Autoren

Ludwigshafen.Um Bewerber für den Arno-Reinfrank-Jugendpreis zu unterstützen, bietet die Stadtbibliothek am Samstag, 24. August, von 10.30 bis 17 Uhr eine Schreibwerkstatt mit dem früheren Preisträger Björn Kuhligk an. Eine Anmeldung ist bis 19. August bei der Stadtbibliothek oder der Freireligiösen Landesgemeinde möglich. Teilnehmer können auch bei der Lektoratswerkstatt am Samstag, 31. August, ab 10 Uhr mit der Germanistin Barbara Fresenius an den Manuskripten feilen. Der Wettbewerb für Gedichte und Kurzgeschichten richtet sich an junge Autoren im Alter von zehn bis 21 Jahren. Das Thema lautet „Mensch und Maschine: Gemeinsam in die Zukunft?“. Einsendeschluss ist der 2. September. ott

