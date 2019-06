Schreider und Kraut vertreten den Chef

Ortsvorsteher Günther Henkel (l.) mit seinen neuen Stellvertretern Eva Kraut und Christian Schreider (alle SPD). © dti

Ludwigshafen.In Friesenheim war die Wahl des Ortsvorstehers besonders spannend verlaufen. Mit gerade einmal 34 Stimmen Vorsprung hatte sich Amtsinhaber Günther Henkel (SPD) in der Stichwahl gegen Herausforderer Thorsten Ralle von den Christdemokraten durchgesetzt. Nun hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) den 60-jährigen neuen und alten Ortsvorsteher auch offiziell ernannt. „Möge man sich im Austausch von Argumenten stets fair und kompromissbereit zeigen“, lautete der allgemeine Tenor bei der Amtseinführung im Gemeindehaus Friesenheim, wo zugleich die 14 anwesenden von insgesamt 15 Ortsbeiratsmitglieder verpflichtet wurden.

Ralle verzichtet auf Kandidatur

Daran, dass man auch künftig an der Sache orientiert bleiben werde, ließ die Oberbürgermeisterin keinen Zweifel: „Dieser Ortsbeirat hat in der Vergangenheit konsensorientiert zusammengearbeitet“, stellte Steinruck fest. Wichtig sei, dass die Mitglieder die Interessen ihrer Bürger, aber auch die der Verwaltung vertreten. Dabei stehe sie selbst als Ansprechpartnerin zur Verfügung und könne bei Bedarf Unterstützung leisten. Eine Überraschung ergab sich bei der Wahl der stellvertretenden Ortsvorsteher. Nachdem Christian Schreider (SPD) einstimmig in seinem Amt bestätigt wurde, stellte sich Thorsten Ralle nicht zur Wahl für den zweiten Stellvertreter. Durch das Votum für Eva Kraut bei zwölf Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen besetzen die Sozialdemokraten nun sämtliche Ortsvorsteher- und Stellvertreterposten in Friesenheim.

In der neuen Amtsperiode besteht der Rat aus fünf Vertretern der SPD und vieren der CDU. Zwei Sitze entfallen auf Grüne und FWG, jeweils ein Mitglied stellen FDP und Linkspartei. Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirats findet am 10. September statt. Dann geht es für die Mitglieder auf Einladung der Lukom in die Eberthalle. „Damit knüpfen wir an einen alten Brauch an“, freute sich Günther Henkel.

Insgesamt gibt es in Ludwigshafen zehn Ortsvorsteher für die einzelnen Stadtteile. Sechs gehören der SPD an, vier der CDU. Die Ortsvorsteher vertreten die Belange ihres Bezirks gegenüber der Stadt und besitzen gesonderte Befugnisse, etwa zur Ausstellung von Bescheinigungen. dti

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.06.2019