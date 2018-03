Schreigesang erschüttert Aula

Anzeige

Ludwigshafen.Als sich Jungschlagzeuger Jonathan Holzach hinter seine fellbezogenen Kessel setzte, brach ein infernalisches Trommelgewitter über dem Publikum herein, verbunden mit dem Schreigesang des Songs „Victory Call“ der Hardcore-Band Black Veil Brides als Einspielung aus den Lautsprechern. Diese Rockband gehört zu Jonathans Lieblingsbands: „Klassischer Heavy Metal ist viel weicher. Ich höre Death Metal, bei dem geschrien und gegrowlt wird.“ Beim Schulkonzert in der Aula des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) stach das getrommelte Klangexperiment des 15-Jährigen hervor. Außerdem verfügt das Gymnasium über hart rockende Talente an der E-Gitarre – nicht nur unter den Schülern, sondern auch in der Lehrerschaft.

„Wir haben das letzte Wochenende für Proben in einem Selbstversorgerhaus in Oberschlettenbach bei Bad Bergzabern verbracht“, erzählte Musiklehrer und Dirigent Stefan Kirsch von der MPG-Big-Band „Friday Afternoon“. In der Aula stimmte die Big Band, die sich aus Trompeten, Posaunen, Saxofonen und Querflöten zusammensetzt, Stücke an wie „Green Onions“, „Greased Lightnin’“, „Watermelon Man“ und „Cold Duck Time“.

Verbindung mit Ehemaligen

Häufig bleiben ehemalige Schüler mit musikalischem Engagement nach dem Abitur mit dem MPG verbunden, indem sie sich weiterhin bei Schulkonzerten einbringen. Wie E-Gitarrist Richard Popp, der mit Altsaxofonist Jonas Kollenda und Schlagzeuger Lukas Rudnick ein Hard-Rock-Medley spielte. Seine virtuosen Flitzefinger ließ ebenso Mathelehrer Michael Hilprecht, der einen jugendlichen Irokesenhaarschnitt auf dem Kopf trägt, über seine E-Gitarre gleiten. Immer wieder trat Hilprecht für rasante Soli hinter der MPG-Big-Band hervor. „Ich war hier früher selbst Schüler“, verriet der 40-jährige Pädagoge.