Schrein wird ausgestellt

Ludwigshafen.Ein Schrein mit Reliquien der Heiligen Bernadette Soubirous aus Lourdes ist ab Mittwoch, 31. Oktober, für mehrere Tage in Ludwigshafen zu sehen. Wie das Bistum Speyer mitteilt, wird das 40 Kilogramm schwere Behältnis in diesem Jahr erstmals nach Deutschland gebracht und macht auch Station in Oggersheim. Die Reliquien werden von Maltesern nach Ludwigshafen transportiert und mit einer Marienstatue und einem Faltaltar zunächst in der Herz-Jesu-Kapelle im Franziskanerkloster (Kapellengasse 10) ausgestellt. Es besteht die Möglichkeit, die Reliquien bei Andachten und Gottesdiensten zu verehren.

Nach dem Empfang des Schreins am Mittwoch ist für Donnerstag, 1. November, 9 bis 12 Uhr, eine Verehrung in der Wallfahrtskirche vorgesehen. Um 19 Uhr gibt es dort eine Heilige Messe mit anschließender Marienandacht und Lichterprozession. Am Freitag, 2. November, sind die Reliquien in der Herz-Jesu-Kapelle von 7.30 bis 10 Uhr und 18 bis 22 Uhr zu besichtigen. Am Samstag, 3. November, wird der Schrein in die Kirche Hl. Familie (Am Brückelgraben 99) gebracht, wo er ab 17.30 Uhr zu sehen ist. Am Sonntagabend, 4. November, kehren die Heiligtümer in die Herz-Jesu-Kapelle zurück, wo sie noch am Montag, 5. November, besichtigt werden können. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018