Schreiner gibt Benefizkonzert

Ludwigshafen.Der frühere Amtsgerichtsdirektor Ansgar Schreiner, der seit 50 Jahren Orgel spielt, nutzt das Jubiläum für eine ungewöhnliche Benefizaktion. Insgesamt 50 Stunden lang spielt er für einen guten Zweck – den Förderverein Hospiz Elias. Schreiner gibt vom 19. bis 23. Juli ein Konzert von jeweils fünf Stunden in zwei Kirchen und hofft auf viele Unterstützer der Hospizarbeit. Zum Auftakt musiziert er am Freitag, 19. Juli, um 8 Uhr in der St.Ludwig-Kirche (Wredestraße) und um 14 Uhr in der Melanchthonkirche (Maxstraße). ott (Bild: Förderverein)

