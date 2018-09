Schüler arbeiten für Europa

Ludwigshafen.„Es macht Spaß, neue Kulturen und Menschen kennenzulernen“, erklärt die 18-jährige Kaja Hemriques aus Kopenhagen. Das habe sie dazu bewogen, während der „Global Days“ nach Ludwigshafen zu reisen. Ebenso wie ihre gleichaltrige Mitschülerin Kathleen Marker ist sie während der Projektwoche an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft I noch bis Samstag zu Gast in der Familie von Mark Hölzmann. „Richtig, richtig gut“, findet der 17-Jährige aus Worms das Austauschprogramm. „Weil ich auch andere Kulturen kennenlernen will“, so der Wirtschaftsgymnasiast der Klassenstufe elf. „Und man lernt auch, was andere von Deutschland denken“, fügt er hinzu.

28 Gastschüler aus fünf Ländern und deren Lehrkräfte sowie 50 Wirtschaftsgymnasiasten der BBS W1 kann Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg bei einem Empfang zu Ehren der Projektwochen-Teilnehmer im Stadtmuseum begrüßen. Die Gäste des Austauschs, den die Ludwigshafener Lehrer Dennis Wick und Kalina Dasser organisiert haben, stammen aus den BBS-Partnerschulen Lycée Colbert in Lorient (Frankreich), Niels Brock Business College in Kopenhagen (Dänemark), ROC Horizon College in Hoorn (Niederlande), Nazaret Zentroa in San Sebastian (Spanien) und – in diesem Jahr erstmals dabei – Brunelleschi-Da-Vinci-Institut in Frosinone (Italien).

Englischkenntnisse verbessern

Bei den „Global Days“ arbeiten Jugendliche aus unterschiedlichen europäischen Ländern eine Woche lang gemeinsam an einem Projekt und wohnen in dieser Zeit bei Gastfamilien in der Region. Zuletzt war im Frühjahr eine Gruppe von BBS-Schülern wieder in Kopenhagen zu Gast gewesen. Die BBS W1 hatte erstmals 2013 an den „Global Days“ teilgenommen. Inzwischen findet die Projektwoche zum fünften Mal an der stark international orientierten Schule in Ludwigshafen-Süd statt. Ein Ziel sei es, die interkulturelle Sensibilität zu fördern – und dies sei „in unseren derzeit doch teils sehr konfliktträchtigen Zeiten ganz wichtig“, betont Cornelia Reifenberg. Ebenso sollen durch das Projekt die Englischkenntnisse verbessert sowie Eigeninitiative und Selbstvertrauen entwickelt werden, führt die Ludwigshafener Bildungsdezernentin weiter aus.

Thematisch fragen sich die Schüler dieses Jahr: „A European Identity: How can the EU survive?“ – übersetzt: „Eine europäische Identität: Wie kann die EU überleben?“ Die 16- bis 19-Jährigen haben bereits das Hambacher Schloss besucht und die Arbeit an einem Workshop zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ begonnen. Die nächsten Tage stehen im Zeichen der Arbeit in internationalen Gruppen. Dabei wird auch eine Broschüre erstellt. Zum Abschluss des Projekts werden die Ergebnisse präsentiert und es gibt Preise für die besten Arbeiten.

Auch Ute Schmitt von der Schulleitung der BBS W1 betont den Beitrag, den das Projekt zur Entwicklung der interkulturellen Sensibilität der Schüler leiste: „Und unserer Erfahrung nach geht das nur im persönlichen Kontakt. Das kann man nicht theoretisch vermitteln, das geht nur, wenn man miteinander lebt und miteinander arbeitet.“

Eigene Zukunft im Blick

„Sie entwickeln ein Gefühl dafür, was Europa für ihre eigene Zukunft tun kann“, sagt der niederländische Lehrer Dick Appel, der die „Global Days“ von Anfang an begleitet, über die Erfahrungen, welche die Schüler hierbei sammeln. „Sie beginnen von einem lokalen Standpunkt und danach kann man sehen, dass sie diesen wirklich verändert haben.“

