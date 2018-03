Schüler aus Montenegro zu Gast

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Tour durch die BASF, zum Technikmuseum in Speyer und zum Heidelberger Schloss sind nur einige der Ausflüge, die für die 19 Austauschschüler am Ludwigshafener Max-Plack-Gymnasium in dieser Woche auf dem Programm stehen. Die Gymnasiasten aus der Stadt Ulcinj in Montenegro sind seit Donnerstag in Deutschland und besuchten am Freitag bereits den Unterricht, dem sie aufgrund ihrer Sprachkenntnisse folgen können. Die Partnerschaft zwischen der Schule in Montenegro und dem Max-Plack-Gymnasium besteht seit rund anderthalb Jahren. Bei einem ersten Besuch im September vergangenen Jahres reisten 20 Ludwigshafener Schüler für elf Tage in den Balkanstaat. Die Schüler aus Montenegro sind noch bis Samstag in Gastfamilien untergebracht, bevor sie ihre Heimreise antreten. Bis dahin arbeiten sie mit ihren Austauschpartnern an interkulturellen Projekten. jwd