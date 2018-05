Schüler bereiten klangvolles Konzertereignis

Anzeige

Einer gewaltigen Herausforderung haben sich die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums gestellt – und einen gewaltigen Erfolg erzielt: Mozarts Requiem in d-moll, das Chor, Vororchester und Orchester der Schule zusammen mit vier Vokalsolisten in der Kirche St. Sebastian aufführen, gerät zu einem furiosen Konzertereignis. Der Abend unter Leitung der Musiklehrer Tobias Altvater und Kai Schreiber setzt zugleich den Schlussakt unter drei Auftritte, die im Gymnasium und der Mundenheimer Kirche stattgefunden haben.

„Requiem aeternam donar eis Domine: et lux perpetua luceat eis“ – „Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen“, hebt der Chor mit klangvoller Erhabenheit an, eingeläutet durch das sensible Spiel der Holzbläser und Streicher und die dramatischen Verlautbarungen der Posaunen. Eingangs dirigiert Tobias Altvater, zum „Offertorium“ übernimmt Kai Schreiber die Leitung.

Insgesamt sind es rund 100 Akteure, die bei Mozarts Seelenmesse brillieren – angefangen von Schülern der fünften Klasse bis zur zwölften Jahrgangsstufe. Einige sind auch dabei, die im Frühjahr Abitur gemacht haben, ebenso viele Ehemalige der Schule, im Chor singen zudem auch Eltern, frühere Lehrer und Freunde mit, berichtet Musiklehrer Altvater später. Als formidable Profi-Solisten wirken seine Frau Barbara Altvater (Sopran) sowie Alexandra Paulmichl (Alt), Thomas Jakobs (Tenor) und Marcel Brunner (Bass) an der Aufführung mit, die von den zahlreichen Zuschauern mit minutenlangem Applaus honoriert wird.