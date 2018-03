Schüler diskutiert mit Malu Dreyer

Anzeige

Ludwigshafen.Felix Blaufuß, Schüler der Klasse 10c der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edigheim, darf an einer Diskussionsrunde mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag, 19. März, in Mainz teilnehmen. Wie Lehrer Christoph Schneider mitteilte, wurde Blaufuß als einer von zwei Kandidaten bei einem Workshop unter 16 Schülern ausgewählt. Wie berichtet, hatte er mit seiner Klasse beim 33. Schüler-Landtag mitgemacht und dort als „Fraktionsvorsitzender“ eine Rede gehalten. Die Diskussionsrunde schließt an die Grundsatzrede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Landtag an. Es geht um das Thema „Politik heute – Was macht Politik für mich interessant?“ Neben dem 16-Jährigen sind eine Schülerin aus Trier und zwei Studenten dabei. jei