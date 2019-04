Schüler fordern Klimaschutz

Ludwigshafen.Rund 300 Teilnehmer erwarten die Organisatoren am heutigen Freitag bei der zweiten Schülerdemonstration für den Klimaschutz . Die Aktion unter dem Motto „Fridays for Future Ludwigshafen“ beginnt um 11.30 Uhr am Platanenhain auf dem Berliner Platz. Danach laufen die Schüler an der Rhein-Galerie vorbei zum Rathausplatz, wobei zwei Redebeiträge vorgesehen sind. Die Jugendlichen fordern einen „echten Klimaschutz“ und einen schnellen Kohleausstieg. „Wir machen das nicht, um die Schule zu schwänzen, sondern für unsere Zukunft. Das sieht man auch daran, dass wir nicht nur in der Schulzeit streiken, sondern auch in den Ferien, wie diesen Freitag“, betonen die Organisatoren Amina Vrgovcevic und Yusuf Beder. ott

