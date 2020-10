Schüler gestalten Gedenkfeier

Ludwigshafen.Der Hof der Maxschule in der Innenstadt ist auf den ersten Blick ein ganz gewöhnlicher Schulhof, doch er ist auch eine Gedenkstätte. Vor 80 Jahren, am 22. Oktober 1940, war er Sammelpunkt für 183 Ludwigshafener Juden, die ins Internierungslager nach Gurs in Südfrankreich deportiert wurden, zusammen mit weiteren pfälzischen und badischen Juden. Aus diesem Anlass fand im Schulhof jetzt eine Gedenkstunde mit Kranzniederlegung an der Gedenktafel und Illuminierung statt, bei der Fotos an die Wand der Schule projiziert wurden.

Bei den Fotos handelte es sich teilweise um Porträtaufnahmen, teilweise um bedrückende Bilder von der Deportation: Menschen, in Mäntel gekleidet für eine Reise, mit Koffern ausgestattet, in den Blicken Angst und Ungewissheit. Organisiert hatten diese Aktion Monika Kleinschnitger und Johannes Graßl vom Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine. Auch einige Fotos der verlegten Stolpersteine wurden an die Wand projiziert, darunter die jeweilige Adresse. Dabei schafften Straßennamen aus der unmittelbaren Umgebung eine gewisse Nähe zum Geschehen.

„Eine Stunde lang hatten die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger Zeit, an deren Türen am 22. Oktober 1940 uniformierte SA- und SS-Angehörige klingelten. Eine Stunde Zeit, um einen Koffer mit dem Notwendigsten zu packen“, erinnert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. In „Sonderzügen“ ging es nach Gurs: Holzbaracken in einem Sumpfgebiet für mehr als 7000 Juden aus der Pfalz, Baden und dem Saarland. Die Bedingungen waren so schlecht, dass viele schon in Gurs starben, fast alle Überlebenden später im Vernichtungslager Auschwitz.

Die jüdische Gemeinde Ludwigshafen hatte offiziell seit 1853 bestanden, demselben Jahr, in dem Ludwigshafen selbst eine eigene Gemeinde wurde. „Angesichts der besorgniserregenden Entwicklungen im gesellschaftlichen Umfeld gilt es heute mehr denn je, die Verbrechen und Grausamkeiten der Nationalsozialisten zu vergegenwärtigen“, sagt Steinruck.

An der Gedenkstunde konnten wegen Corona-Beschränkungen nur rund 20 Personen teilnehmen. Von der Jüdischen Gemeinde Ludwigshafen war Kantor Viktor Chertkov gekommen. Das Rahmenprogramm hatten Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums gestaltet. „Viele Schüler haben das Gurs-Kilometerschild am Bahnhof gesehen, aber nicht die Gedenktafel dazu gelesen“, so Enya Kroth. „Was würden wir machen, wenn es hieße: Koffer packen innerhalb einer Stunde?“ Anton Plewnia schlüpfte in die Rolle des 14-jährigen Hans Kahn, dessen Foto bei der Illumination zu sehen war: „Wir sollen evakuiert werden. Wir wissen nicht, was passiert.“ Für Musik sorgte ein Duo des Scholl-Gymnasiums, Aurelia Bauer am E-Piano und Juliane Ducke an der Geige.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020