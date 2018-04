Schüler im Einsatz für Umwelt

Anzeige

Ebenfalls mit dabei: Der Umwelt-Rap „Alles im Fluss“ der Klasse 6d, den die Schüler unter Leitung von Lehrer Oliver Bauer live zum Besten gaben. Im vergangenen Jahr erreichte die Klasse damit Platz drei bei der Verleihung des Umweltpreises der Stadt in der Kategorie Schulen.

Schulleiterin Gaby Lausberg zeigte sich erfreut, „dass die vielen Aktivitäten und Maßnahmen, die hier an unserer Schule im Bereich Ressourcenschutz geleistet werden, durch die Auszeichnung für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden. Möglich wurde dies durch die Zusammenarbeit unserer gesamten Schulgemeinschaft“, fügte sie hinzu. „Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft noch ganz viele Ideen haben werden, wie wir sorgsam und verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen können, um in zwei Jahren mit Recht die Auszeichnung der dritten Stufe aufrechterhalten zu können.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.04.2018