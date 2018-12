Schüler pflegen Aztekenbeet

Ludwigshafen.An der IGS Ernst Bloch in Oggersheim wird Nachhaltigkeit groß geschrieben. Daher gibt es zu diesem Thema seit mehreren Jahren verschiedene Projekte. Seit 2010 ist die IGS eine BNE-Schule, was für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ steht. Außerdem hat die Schule in diesem Jahr die Auszeichnung zur „Ressourcen-Schule Stufe 3“ erhalten.

Unterstützung bekommen die Projekte durch das Versorgungsunternehmen Technische Werke Ludwigshafen (TWL). „Die IGS hat am Anfang ohne Sponsoren mit den Projekten begonnen. Wir haben von diesem Engagement gehört, und seitdem unterstützen wir die Lehrer und Schüler. Uns freut es, dass sich auch die Eltern stark beteiligt haben“, sagte Helmut Steckbauer von der TWL, der Schulleiterin Gaby Lausberg eine Urkunde über einen Betrag von 660 Euro überreichte.

Knollen hochgezogen

Dieser wird unter anderem in Knollen investiert, denn eines der Projekte heißt „Kids an der Knolle“. Hier bekommt eine sechste Klasse Pflanzkartoffeln zur Pflege überreicht, pflanzt diese im Schulgarten ein und kümmert sich darum bis zur Ernte. Dabei haben die Kinder stets ein wachsames Auge auf Unkraut und Schädlinge. Bei den zehnten Klassen wird die Herausforderung größer. „Wir befassen uns mit Mischkulturen und deren Vorteilen gegenüber Monokulturen. Manche Pflanzen passen gut zusammen, wie Wirsing und Kartoffeln. Wir benutzen Bio-Saatgut und setzen auch alte Kartoffelsorten, die man heute kaum noch kennt“, sagte Ben Köppler, Schüler der 10a.

Hitzesommer verdirbt Ernte

Bei den 13. Klassen heißt das Gartenprojekt „Die Welt zu Gast“. Hier haben die Schüler ein Aztekenbeet gestaltet. „Bei uns gab es schwarzen Azteken-Mais und Kürbis als Bodendecker. Leider ist aufgrund der Hitze diesen Sommer vieles vertrocknet. Für nächstes Jahr planen wir, Erdnüsse zu pflanzen“, so Lucas Mahlzahn aus der MSS 13.

Die Liste mit den Projekten ist lang. Etabliert haben sich die „Energiemanager“, die darauf achten, dass Wasserhähne nicht durchgängig laufen oder die Heizung angeschaltet bleibt beim Durchlüften. „Das Projekt ist ein Wettbewerb der sechsten Klassen. Die Sieger bekommen einen Wandertag spendiert“, sagte Lehrerin Monika Juchheim, die die Projekte vorstellte.

Auch um die Bienen, die aufgrund von Insektiziden und Monokulturen gefährdet sind, kümmern sich die Schüler. Eine sandige Fläche im Schulgarten wurde durch selbstgemachten Humus aus Blättern in eine blühende Bienenwiese mit speziellen Pflanzen umgewandelt. Doch nicht nur Bienen zieht der Garten an. „Er ist inzwischen bei den Schülern so beliebt, dass manche ihre Pause dort verbringen“, fügte Lehrer Matthias Naumer hinzu.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018