Schüler schaffen eigenes Stück

Ludwigshafen.„Erst als das Dorf gebrannt hat, und die Menschen starben erst dann haben wir geholfen“, sagt der Wirt. „Zusammen hätten wir es schaffen können“, meint die Magd. Die Stimmen später Reue mischen sich mit denen der Ignoranz, der Unbarmherzigkeit, der Furcht und Gleichgültigkeit in der eindrucksvollen szenischen Collage „Das Katastrophenjahr“, welche die jungen Schauspieler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Hörsaal des Ludwigshafener Klinikums aufführen.

Zwei benachbarte Dörfer und deren einst harmonisch miteinander lebenden Bewohner stehen hierbei im Mittelpunkt – eines ist die „Ochsenseite“, das andere die „Traubenseite“. Während die Ochsenseite aber von verheerenden Unglücken, Krankheit und Tod heimgesucht wird, lebt das andere Dorf in großem Wohlstand. Damit werden zugleich auch die Bewohner und ihre Schicksale tief gespalten. Angelehnt ist die Inszenierung an das Schauspiel „Das große Feuer“ von Roland Schimmelpfennig, das 2017 am Nationaltheater Mannheim uraufgeführt worden war.

Sechs Monate geprobt

Die 22 Schüler des Kurses „Darstellendes Spiel“ der Jahrgangsstufe zwölf am Scholl-Gymnasium hatten das Stück gemeinsam mit Lehrerin Friederike Schleuning besucht. Zunächst sei es gar nicht um eine Aufführung gegangen, sondern darum, Rollen zu erarbeiten, schildert sie den Entstehungsprozess der Collage. Dabei habe sich aber herauskristallisiert, dass man diese auch aufführen könne. Die Schüler entwickelten eigene Szenen und probten rund sechs Monate, um „Das Katastrophenjahr“ nun vor Patienten, Angehörigen, Freunden und Mitarbeitern des Klinikums aufzuführen. Dies werde zugleich auch die einzige Vorstellung bleiben, merkt Kursleiterin Friederike Schleuning an.