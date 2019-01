Schüler ziehen in Ausweichquartier

Ludwigshafen.Die Gebäude der Integrierten Gesamtschule (IGS) Ernst Bloch in Oggersheim sind in die Jahre gekommen und bedürfen einer grundlegenden Sanierung, die im laufenden Schulbetrieb nicht bewerkstelligen ist. Daher wurde ein Ausweichquartier errichtet, das während der Bauzeit von den Schülern genutzt wird. Wer nun an improvisierte Container denkt, liegt falsch, denn das neue Gebäude kann sich sehen lassen. Immerhin wird es voraussichtlich bis zum Jahr 2024 im Einsatz sein. Nun wurde das Quartier der Oggersheimer Gesamtschule offiziell eröffnet.

„Sieben Jahre ist es her, dass uns das Gebäudemanagement der Stadt einen Besuch abstattete und die Gebäude begutachtete. Die Schule wurde 1980 eingeweiht, sie entspricht nicht mehr dem heutigen Sicherheitsanspruch, vor allem beim Brandschutz“, sagte Schulleiterin Gaby Lausberg. Das Gebäude muss fast vollständig entkernt werden. Die Bauarbeiten sind in vier Abschnitte unterteilt und werden insgesamt sechs Jahre dauern. „Die Schüler von Haus eins sind bereits in das Ausweichquartier umgezogen. Das sind immerhin 550 Personen. Vor den Weihnachtsferien haben sie sogar geholfen, Umzugskisten zu packen“, berichtete Lausberg.

Fünf Millionen Euro investiert

Beim neuen Quartier handelt es sich um ein helles, modernes Gebäude. „Der Boden ist schallgedämmt, man hört kaum Schritte oder Stuhlrücken“, so die Schulleiterin. Das Hausmeisterteam hat den Umzug tatkräftig unterstützt und unter anderem dafür gesorgt, dass die Tafeln direkt nach den Weihnachtsferien montiert waren, sodass der Unterricht direkt starten konnte. Zwei Jahre lang bleiben die Schüler im Ausweichquartier, dann wird Haus eins fertig sein – und der nächste Abschnitt ist an der Reihe.

Fünf Millionen Euro hat das dreigeschossige Übergangsgebäude gekostet. „Die Stadt möchte, dass Investitionen in Bildung fließen. An der IGS findet nicht nur der reguläre Unterricht statt, sondern auch Förderstunden und AGs, außerdem gibt es 35 Ganztags-Schulklassen. Der Ablauf des Schulalltags muss gewährleitet sein, daher lohnt sich das Gebäude, das bis mindestens 2025 stehen wird“, sagte Kämmerer Andreas Schwarz, der die erkrankte Oberbürgermeisterin vertrat. Schwarz lobte die gute Kooperation zwischen der Stadtverwaltung und der IGS. Schülersprecherin Faiza Omar bedauerte, dass die höheren Klassen „nicht mehr an der Schule sind, wenn alles wieder neu ist“. Jens Kuchartzyk, Vorsitzender des Freundeskreises der IGS, meinte: „Zuerst hörte man, es werden Container errichtet, da musste ich an enge Räume und Neonlicht denken. Ich war überrascht von dem neuen Gebäude.“

Danach wurde das Quartier von Gaby Lausberg und Andreas Schwarz durch das Zerschneiden eines roten Bandes offiziell in Betrieb genommen. Die Feier wurden von der Klasse 6b unter der Leitung von Karl Benz musikalisch begleitet.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019