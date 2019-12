Schülerbegegnung mit Lorient

Ludwigshafen.Die Deutsch-Französische Gesellschaft Ludwigshafen/Mannheim sucht Teilnehmer für eine Kinderbegegnung mit 30 Mädchen und Jungen aus der Partnerstadt Lorient. Die französischen Kinder im Alter von neun bis elf Jahren sollen einen Eindruck von Ludwigshafen und seiner Umgebung bekommen, doch in erster Linie wollen sie deutsche Kinder kennenlernen, mit denen sie die Weihnachtsstimmung erfahren können. Die Schüler sind mit ihren Betreuern bei der Radrennbahn in Friesenheim untergebracht. An drei Tagen treffen sich die Kinder zum Spielen, wie etwa einer Stadtrallye in Ludwigshafen. Nähere Auskünfte unter der Telefonnummer 06231/91 276 oder per E-Mail an info@DFG-LU-MA.de. ott

